Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner’den Bayram Tutumlu’nun iddialarına cevap!

Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner, Bayram Tutumlu’nun kişisel sosyal medya hesaplarından Ali Naibi ve kendisi hakkında paylaştığı iddialar üzerine bir açıklamada bulundu. Beşiktaş hakkında haberler yapan duhuliye.com’a konuşan Umut Güner, “Öncelikle bilinmesini isterimli Ali Naibi benimde göreve gelmesini desteklediğim ve her zaman yardımcı olduğum kulübümüzün bir profesyonelidir. Ben bu kulübün Asbaşkanıyım, Kendisiyle 4 sene boyunca birlikte çalıştım, halen de geçmişte yaptığımız transfer çalışmalarında olduğu gibi uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Sportif direktörlük konusunda onu Başkana öneren kişi benim” dedi.

‘Eskiden olduğu gibi kararı Fikret Orman verir’

Güner sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu sene profesyonelleşme konusunda önemli kararlar aldık ve hayata geçirdik, Sportif direktörümüz yapılan transfer çalışmalarını Başkanımız ve bizlerle birlikte titizlikle götürüyor, eskiden olduğu gibi son kararları Başkanımız Fikret Orman verir. Ben Bayram Tutumlu ile bir kez tanıştım, o da Roma'da. Yanımda Ali Naibi ve birkaç arkadaşımız vardı. Öyle bahsedildiği gibi sık sık görüşmem olmadı, bazen kendisi bana mesaj atar, arada sırada telefonla görüşürüz, bugüne kadar kendisiyle herhangi bir transfer yapmadık.

Sosyal medya da bugün yaratılan kaosun, bizlere zarar vermek isteyen troller tarafından organize edildiği aşikardır. Ali Naibi'ye biz yöneticiler olarak güvenimiz tamdır. Kimse birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu dönemde bizim bütünlüğümüzü bozmaya çalışmasın.” Quaresma`ya Süper Lig`den talip var! Ricardo Quaresma, kariyerine Türkiye`de devam edebilir. Kasımpaşa Kulübü, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İlgili Haberi Oku