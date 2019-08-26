Barcelona’dan Real Betis’e ‘tweet’ özrü!

Barcelona, İspanya La Liga’nın 2. haftasında Real Betis’i 5-2 yendiği maçtan sonra sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle rakibinden özür diledi. Nou Camp Stadı’ndaki maçın ardından Barcelona Kulübünün İngilizce Twitter hesabından atılan “tweet”te, Real Betis’ten transfer edilen ve eski takımına karşı ilk kez oynayan Junior Firpo’nun fotoğrafına yer verilerek 5 gole atıfta bulunan bir ifade kullanıldı.

Barcelona formalı Firpo’nun elini kaldırarak selam verdiği fotoğrafın üzerinde “Junior biliyor” ifadesi yer alan “tweet”te, el işaretini 5 golle dalga geçme olarak yorumlayan Real Betis taraftarları, sosyal medyada Barcelona’yı eleştiren mesajlar paylaştı.

Konuyla ilgili Barcelona Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Barcelona olarak pazar akşamı gönderilen bir ‘tweet’ nedeniyle kırdığımız Real Betis’ten ve taraftarından içtenlikle özür dileriz. Saygısızlık etmek istemezdik, Junior için çok özel olan gecede o mesajı yayımlamakta hata ettik.” Lionel Messi`nin oğlu Mateo, rakip takımın golüne sevinirse... Barcelona`nın yıldız futbolcusu Lionel Messi ve takım arkadaşı Luis Suarez, Real Betis ile oynadıkları maçı tribünden çocuklarıyla takip etti. Rakip takımın attığı golden sonra Messi`nin küçük oğlu Mateo`nun sevinmesi komik görüntülerin oluşmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku