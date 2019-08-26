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Aykut Kocaman: Buradan 1 puan almamız sevindirici
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Aykut Kocaman: Buradan 1 puan almamız sevindirici

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Ağustos 2019 01:01

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştuç

Karşılaşmayı değerlendiren Aykut Kocaman, “Bu atmosferde bir puan kazandık. Bu bizim için çok önemli ve ilerisi için bize fayda sağlayacak. İlk yarı biraz daha beklediğimizin üstüne geçti. 20-25’ten sonra oyunun kontrolünü biraz daha elimize almayı denemeliydik. Ancak hava sıcaklığı da bizim planlarımızı etkiledi. Ayrıca ikinci yarının başında çok kötüydük. Galatasaray topun hızını ve baskıyı arttırdı, biz de buna çözüm bulamadık. İkinci yarıya başlarken tam tersini düşünüyorduk. Bunu kıramamak gelecek adına olumsuz. Nelerin üstüne yoğunlaşmamız açısından ders vericiydi. Güzel taraf ise golden sonra normal oyunumuza dönmemiz, demek böyle bir şok gerekiyordu.” dedi.

Galatasaray deplasmanında puan almanın öneminden bahseden Aykut Kocaman “Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zorlama işler yerine sakin işler yaptık. Son dakikada gelen gol, yapılan doğru işin kazanmamız gibi gözüküyor. Galatasaray şampiyonluk tacıyla başladı, içeride kolay ve rahat kazanıyorlar, böyle bir yerden bir puanla ayrılmak sevindirici.” diye konuştu.

Son güncelleme 01:21 | 26 Ağustos 2019
Aykut Kocaman konyaspor süper lig
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