Angelique Kerber’den ABD Açık’a erken veda!

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınların eski dünya 1 numaralarından Angelique Kerber, Fransız Kristina Mladenovic’e üç sette yenilerek ilk turda elendi. ABD’nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında 2016 yılının şampiyonu Alman Kerber, ilk turda dünya klasmanının 54 numarası Mladenovic ile karşılaştı.

Mladenovic, 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve turnuvaya 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kerber’i 2 saat 24 dakika süren mücadelede 7-5, 0-6 ve 6-4’lük setlerle kazanarak ikinci tura yükseldi. Kristina Mladenovic, ikinci turda bir diğer Fransız tenisçi Fiona Ferro’nun rakibi oldu.

Ashleigh Barty ve Daniil Medvedev ikinci tura yükseldi! ABD Açık`ta tek kadınların dünya 2 numarası Ashleigh Barty ve tek erkeklerin 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ikinci tura çıktı. İlgili Haberi Oku