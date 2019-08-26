Andre Ayew için karar vakti! Bundesliga veya Serie A…

İngiltere Premier Lig takımlarından Swansea City’nin yıldız futbolcusu Andre Ayew yol ayrımında.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe’de forma giyen Ganalı futbolcuya Bundesliga ve Serie A kulüplerinin takip olduğu iddia edildi.

Sky Sports’ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun haftalık 80 bin pound olan maaşını karşılama konusunda zorluk yaşayan Sampdoria ve Werder Bremen, İngiliz ekibiyle sıkı bir pazarlıkta.

Geçen yıl küme düşen ve Championship’te mücadele eden Swansea City’nin menajeri Steve Cooper, Ayew’i kadroda düşünmediğini kesin bir dille açıkladı.

Haziran 2021’de Swansea City ile sözleşmesi sona erecek olan Ganalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ayew 2015’te Marsilya’dan ayrıldıktan sonra bonservis bedeli ödenmeden Swansea City’ye transfer olmuştu.