Altay Bayındır yediği gol ve kurtarışı hakkında konuştu

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan Altay Bayındır, yediği gol ve Visca ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarışı ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır Crivelli’nin vuruşunda yediği gol hakkında “Yediğim golde ‘Nasıl daha iyi pozisyon alabilirdim, nasıl kurtarabilirdim' gibi hocamızla birlikte gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Önümüzdeki maçlarda daha dikkatli olacağız” diyen Altay Bayındır, maçın kırılma anlarından biri olan Visca’nın pozisyonu ile ilgili “Kalecinin işi kurtarış yapmak. Ne mutlu kurtarış yaptığım ve takıma katkı sağladığım için. Önümüzdeki maçlarda devamı gelir inşallah” dedi.

Medipol Başakşehir galibiyetinin önemli olduğuna değinen Altay Bayındır “Başakşehir'i evinde yenmek önemliydi. Başakşehir güçlü bir ekip, ama biz de Fenerbahçeyiz, büyük bir camiayız. Bunun bilincinde oynadık. Geriye düştük, ama hiçbir zaman oyundan kopmadık. Aynı disiplinle mücadele ettik, devre arasında hocamızın söylediklerini yaptık. Skor 0-0 gibiymiş gibi sahaya çıkıp taktik disipline uyarak futbolumuzu sahaya yansıttık ve 2-1 öne geçmeyi başardık çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İşte Altay Bayındır’ın yaptığı açıklamalar:

“ÇOK ÇALIŞARAK DAHA İYİ OLACAĞIM”

“Maçtan önce sürekli maçları kafamda oynuyorum. Bu vesileyle heyecanı atıyorum. Fenerbahçe camiasında genç yaşta kaleye geçmek, kaleyi korumak büyük bir sorumluluk ancak bu sorumluluğun bilincinde hareket etmeniz gerekiyor. Fenerbahçe kalesini değerli bir şekilde koruyabilmeye çalışıyorum. Ben de çalışmalarıma devam ederek daha iyi olacağım.

Alper hocamızdan her idman öncesi ve sonrası bu çalışmaları yapıyoruz. Hocamızın da istediği bizim geriden oyun kurmamızı istiyor. Her antrenmanda çalışmalar yapıyoruz.”

“HARUN AĞABEY HER ZAMAN BANA DESTEK VERİYOR”

“Harun ağabeye ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bana destek veriyor. Her zaman arkamda bir ağabey gibi, çok tecrübeli ve çok değerli bir isim kaleci. Her zaman antrenmanlarda maçlardan önce de konuşuyorum. Bana her konuda yardımcı oluyor. Ona çok teşekkür ediyorum.”

“ŞAMPİYONLUK ADINA BİR YOLA ÇIKTIK”

“Başakşehir maçı geride kaldı, şimdi Trabzonspor maçına odaklanacağız. Çünkü biz şampiyonluk adına bu yola çıktık. Bu yolda emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz.”

“TRABZONSPOR MAÇIYLA İLGİLİ TATLI BİR HEYECAN VAR”

“Tatlı bir heyecan tabii ki de var. Her futbolcunun maçtan içinin kıpırdaması lazım maça iyi konsantre olması için. Sonuçta derbi atmosfer her şey güzel olacaktır, tatlı bir heyecan tabii ki olacak. En işi şekilde konsantre olup çıkıp işimizi yapacağız. İyi olan kazansın..”

“KAZANACAĞIMIZA İNANMIŞTIK”

“Soyunma odasında çok sevindik, çok mutlu olduk. Ama inanmıştık böyle söyleyebilirim, 1-0 geriye düştü diye bitti düşüncesine hiçbir zaman kapılmadık, kesinlikle gol atarız diye düşüncesiyle sahaya çıktık, Bu düşünce bize 2 tana gol getirdi. Kazanmayı bildik inşallah kazanma serimiz devam edecek.”

“HAYAT SADECE FUTBOLDAN İBARET DEĞİL”

“Kişisel gelişimime kesinlikle önem veriyorum. Hayat sadece futboldan ibaret değildir, dışarıda da bir hayat var. Her anlamda kendimizi geliştirmeye çalışıyorum. Kitap okuyorum bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Psikolog desteği alıyorum, mental anlamında maçlara hazırlanmak için. Büyük bir camiada baskıyı kaldırmak, psikolojinin seviyesini ayarlamak için çok önemli. Sonuçta genç oyuncuyuz yaptığımız her şey kendimize yatırımdır. Bunu da karşılığını sahada alıyoruz her zaman…”

“VOLKAN DEMİREL AĞABEYİN YAŞADIĞI DUYGULARI BEN DE YAŞAMAK İSTİYORUM”

“Volkan Demirel büyük bir değeri Fenerbahçe camiası için. Gerçekten çok büyük bir ismi. İnşallah ben de onun gibi olurum. Nice maçlar oynarım Fenerbahçe formasıyla. Nice iyi maçlar şampiyonluklar yaşarım. Volkan Demirel ağabeyin yaşadığı duyguları ben de yaşarım inşallah.”

ÖRNEK ALDIĞI İSİM NEUER

Aut atışının ceza sahası içinde pas verilebilmesi konusunda görüşlerinin sorulması üzerine Altay Bayındır “Dünya çapında ayakları iyi olan kaleciler var. Neuer gibi kaleciler. Bu kural da iyi oldu bizim görevimiz kurallara uyarak futbol oynamak biz de öyle yapıyoruz. Aut atışında topu içeride olma olayı iyi oldu çabuk başlayarak tekrar pas alıp terse çevirme açısından bizim açımızdan iyi oldu” dedi.