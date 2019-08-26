Ali Koç soyunma odasına indi… Müjdeyi verdi

Başakşehir deplasmanında 90+3'te Dirar'ın golüyle 2-1 kazanan Fenerbahçe'de birlik beraberlik olgusu yerine oturdu. Maçın ardından soyunma odasına Semih Özsoy ile birlikte inen Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal'a sarılıp hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Ali Koç, “Eksiklere rağmen muhteşem bir iş yaptınız. Kazanarak bu sezon şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösterdiniz. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık” dedi.

Altay Bayındır yediği gol ve kurtarışı hakkında konuştu Fenerbahçe`nin 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Medipol Başakşehir maçında yediği gol ve Visca`nın vuruşunda yaptığı kurtarış ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

KALİTEMİZ YÜKSELECEK

Ersun Yanal’a transfer sözü veren Fenerbahçe Başkanı, “Bu hafta 2-3 isim daha kadromuza katacağız. Hiçbir eksiğimiz kalmayacak ve gücümüze güç katacağız” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, tecrübeli teknik adam da futbolcularına şöyle seslendi:

“Kazandığımız için mutluyuz ama oyunu beğenmedim. Oynadığımız oyunun kalitesini yükselteceğiz. Daha dengeli olacağız.”