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Adanaspor galibiyeti son dakikada aldı!
TFF 1.Lig

Adanaspor galibiyeti son dakikada aldı!

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-2 yendi.

26 Ağustos 2019 00:39

TFF. 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Eskişehirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Adanaspor 3 puana yükselirken, Eskişehirspor -5 puanda kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Ömer Tevfik Özkoç, Ata Yıldırım

Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Okan Kurt (Dk. 64 Serhat Tunç), Bagayoko (Dk. 61 Eren Keleş), Hakan Barış, Ahmet Dereli, Eze, Arabidze (Dk. 79 Roni)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Berkay Tolga Dabanlı), Cemali Sertel, Mevlüt Çelik, Milinkovic (Dk. 77 Ferhat Kiraz), Furgan Polat (Dk. 61 Sissoko), Sekidika, Mehmet Özcan, Emre Güral, Issah

Goller: Dk. 15 ve Dk. 89 (Penaltıdan) Eze, Dk. 66 Eren Keleş (Adanaspor), Dk. 28 Sekidika, Dk. 56 Ahmet Dereli (Kendi kalesine) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Milinkovic, Dk. 54 Furgan Polat, Dk. 89 Emre Güral, Dk. 90+2 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor), Dk. 68 Serhat Tunç, Dk. 87 Roni, Dk. 90 Serdar Bingöl (Adanaspor)

Son güncelleme 00:39 | 26 Ağustos 2019
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