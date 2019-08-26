1941’den beri sahaya çıkan en genç Barcelonalı: Ansu Fati

İspanya La Liga’nın ikinci hafta müsabakasında Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi. Antoine Griezmann’ın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmayı Barcelona 5-2 kazandı.

Luis Suarez, Lionel Messi ve Ousmane Dembele gibi isimlerin sakatlıkları sebebiyle hafta içi takımla antreman şansı bulan 16 yaşındaki Gine Bissau’lu Ansu Fati, Betis maçının son 12 dakikasında forma şansı buldu.

Fati böylece 1941’de sahaya çıkan Vicente Martinez’den sonra Barcelona forması giyen tarihteki en genç isim oldu. Maç sonunda genç oyuncuyu çıkış tünelinde bekleyen kaptan Messi, Fati’yi sarılarak tebrik etti. Arjantinli yıldız maç sonunda Instagram üzerinden “Hepimiz adına güzel bir maçtı” mesajıyla birlikte genç oyuncuyla olan fotoğrafını paylaştı.

1941’den bu yana Nou Camp çimlerine çıkan en genç isim olan Ansu Fati, maçta görev aldığına inanmadığını ve bu sebeple bir süre sahadan ayrılmayıp çimlerde kaldığını belirtti. Maç esnasında inanılmaz heyecanlı olduğunu söyleyen genç oyuncu, kulübüne ve hocasına kendisine güvendikleri için teşekkür etti.