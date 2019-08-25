Zafere kaçış

Futbol şansı bu sefer Fenerbahçe'nin yanındaydı. Geçen sezona inat gelen bu galibiyetin önemi de büyüktü Fenerbahçe için.…Aslında Muriqi ve Deniz'in harika şutları direğe takılmasa, o güzel futbol gollerle taçlanır daha ilk yarıda Başakşehir'i domine ederek oyunu istediği gibi yönlendirirlerdi. Crivelli'ye önce Muriqi ardından da uzatma dakikalarında Dirar cevap verince yedek kulübesindeki sevinç belki de Başkan Ali Koç'un emeklerinin boşa çıkmayacağını gösterir gibiydi. Ancak defansa acil takviye şart.

Sakatlıklar nedeniyle devşirme oyunculara şans tanıyan Ersun Yanal, adeta rakiplerinin iştahını kabartıyor. Kaleci Mert'in tek pasla Crivelli'ye attırdığı gol aslında takım halinde bir dalgınlığın eseri olabilir ancak 21 yaşındaki Altay'ın tecrübesizliği de etkili oldu. Genç kaleci buna rağmen maç boyunca 3 kritik kurtarışa imza atarak gelecek adına ümit verdi.

Fenerbahçe, karşılaşmaya hırslı-istekli başlasa da Başakşehir'in hafife alınmayacak bir rakip olduğu gözlerden kaçmadı. Kadrolara bakıldığında her iki takımın da kora kor mücadele edeceği zaten belliydi. Sarı-laciverlilerin ofansta sorunu yok gibi. Kruse iyi top dağıtıyor, yerinde ve derinlemesine paslar atabiliyor. Deniz'in kalitesi ortada, Ozan iyi işler yapıyor ancak dediğim gibi şanssızlıklar bu sezon da devam ediyor. Arda gibi bir yıldızı izlerken kendisine ne kadar yazık ettiğini üzülerek izledim. O eski günlerini mumla arattı.

Mimikleri ile geçtiğimiz sezon gündem olan Halil Umut Meler, Muriqi'nin attığı golü VAR marifetiyle iptal ederek hatadan döndü. Yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu iki kere risk almayarak bayrağını kaldırmadı. Ancak VAR'ın uyarısı ile Fenerbahçe'nin golü verilmedi.

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