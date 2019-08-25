Yan Sasse Çaykur Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama’da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Sivasspor Lige Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor, geçen hafta Beşiktaş`ı yenen Sivasspor`u sahasında 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinde El Kabir`in fibula kemiği kırıldı. İlgili Haberi Oku

Yan Sasse Çaykur Rizespor – DG Sivasspor maçını tribünden takip etti.