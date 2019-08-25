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Yan Sasse Çaykur Rizespor’da
Çaykur Rizespor

Yan Sasse Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Yan Sasse’yi renklerine bağladı.

25 Ağustos 2019 21:15

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama’da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.

25 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Sivasspor Lige Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor, geçen hafta Beşiktaş`ı yenen Sivasspor`u sahasında 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinde El Kabir`in fibula kemiği kırıldı. İlgili Haberi Oku

Yan Sasse Çaykur Rizespor – DG Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Son güncelleme 21:15 | 25 Ağustos 2019
Çaykur Rizespor süper lig Yan Sasse
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