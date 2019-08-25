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Wesley Sneijder’in son hali şaşkına çevirdi!
Galatasaray

Wesley Sneijder’in son hali şaşkına çevirdi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, iki hafta önce kariyerine nokta koyma kararı alırken, bugün Utrecht maçını izlemek için tribündeki yerini aldı ancak görenleri şaşkına çevirdi.

SKOR DIŞ HABER 25 Ağustos 2019 20:08

Bir dönem Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Hollandalı Wesley Sneijder’in son hali gündem oldu.

Galatasaray’dan sonra Katar’a transfer olan ve iki hafta önce kariyerini noktalama kararı alan Hollandalı yıldızın fazla kiloları ekranlara yansıdı.

Hollanda Eredivisie’de Utrecht-Venlo karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini alan Sneijder’in kilolu hali herkesi şaşkına çevirdi.

Sneijder son olarak 2018-19 sezonunda Al Gharafa formasıyla 11 maçta 6 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Sneijder’in kariyerindeki başarıları;

  • Ajax – 2002-07
  • Eredivisie: 2003–04
  • KNVB Cup: 2005–06, 2006–07
  • Johan Cruyff Shield: 2006
  • Real Madrid – 2007-09
  • La Liga: 2007–08
  • Inter Milan – 2009-13
  • Serie A: 2009–10
  • İtalya Kupası: 2009–10, 2010–11
  • İtalya Süper Kupası: 2010
  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 2009–10
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2010
  • Galatasaray 2013-17
  • Süper Lig: 2012–13, 2014–15
  • Türkiye Kupası: 2013–14, 2014–15, 2015–16
  • Süper Kupa: 2013, 2015, 2016
Son güncelleme 20:23 | 25 Ağustos 2019
Wesley Sneijder
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