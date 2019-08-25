Wesley Sneijder’in son hali şaşkına çevirdi!

Bir dönem Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Hollandalı Wesley Sneijder’in son hali gündem oldu.

Galatasaray’dan sonra Katar’a transfer olan ve iki hafta önce kariyerini noktalama kararı alan Hollandalı yıldızın fazla kiloları ekranlara yansıdı.

Hollanda Eredivisie’de Utrecht-Venlo karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini alan Sneijder’in kilolu hali herkesi şaşkına çevirdi.

Sneijder son olarak 2018-19 sezonunda Al Gharafa formasıyla 11 maçta 6 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in son hali [IG: foxsportsnl] pic.twitter.com/1d7e4YLSBd — SKOR (@SozcuSkor) August 25, 2019

Sneijder’in kariyerindeki başarıları;