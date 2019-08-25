Vedat Muriqi Alex’ten beri yapılamayanı istiyor

Ligde 2 hafta 2 kez fileleri havalandırarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriqi 2019 takvim yılında 14. golünü ağlara göndererek, iki sezonu kapsayan 19. haftanın en skoreri olan Vedat Muriqi'nin hedefi büyük…

Kosovalı yıldız Fenerbahçe'deki ilk yılında şampiyonluk yaşamak aynı zamanda 20 golü aşmak istiyor. Muriqi'nin hedefi ise Fenerbahçe adına son yılların rekoru anlamına geliyor.

Sarı lacivertlilerde Alex'den sonra hiçbir oyuncu ligde 20 golü aşamadı. Son olarak Alex 2010-11 sezonunda 20 gol atmış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Onun ardından ligde tek sezonda en fazla gol atan oyuncu ise 2015-16 sezonunda 16 golle Van Persie'ydi…

Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal`ın göreve geldiği ikinci dönemde Süper Lig`de skorda geriye düştüğü 13 maçın 9`unda puan almayı başardı. İlgili Haberi Oku

VEDAT MURİQİ 2019 YILININ EN SKORERİ

Ligde 2 haftada 2 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi 14 golle 2019 yılının en skorer oyuncusu unvanına sahip.

Son yıllarda forvet oyuncularından istediği verimi almayan sarı-lacivertli takım uzun yıllar sonra aradığı golcüyü buldu. Kosovalı golcü sergilediği performansla kısa sürede kendini ispat etti ve taraftarların gönlünde taht kurdu. 25 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi fizik gücünün yanı sıra defansın arkasına yaptığı etkili koşular, top kapması, mücadelesi, savunmaya yardım etmesi ve rakibe önde baskı kurması gibi özellikleriyle Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı golcü olduğunu gösterdi. Takımın en fazla koşan ve en fazla ikili mücadele kazanan isimlerin başında gelen Kosovalı golcü teknik heyetin de vazgeçilmezi…

Vedat Muriqi aslında sarı lacivertli takıma transfer edilirken, 1. forvet olarak değerlendirilmiyordu. Kosovalı golcünün gösterdiği performans teknik heyetin planlarında da değişikliğe neden oldu ve Kosovalı golcü artık 1. forvet olarak düşünülüyor, yapılacak transfer alternatif olarak düşünülüyor.

20 GOLÜ ÇOK RAHAT GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Teknik heyet bu performansını sürdürmesi halinde Kosovalı golcünün çok rahat 20 golü geçeceğini düşünüyor.

Vedat Muriqi gol sayısı belirtmese de yakın çevresine Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak ve sezonu da ligin gol kralı olarak tamamlamayı hedeflediği söylediği belirtildi.