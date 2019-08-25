Trabzonspor Yeni Malatyaspor canlı! Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig’de 2. hafta heyecanı devam ediyor. İlk hafta Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan hafta içi ise AEK’yı deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor evinde kazanmanın peşinde. Yeni Malatyaspor ise konuğu Başakşehir’i 3-0 yendikten sonra Trabzonspor deplasmanında da sürprize imza atmak istiyor. Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 19.15

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Donald, Robin, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Trabzonspor’da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin sakatlıkları bulunuyor. Konuk ekipte ise Issam Chebake ile Murat Yıldırım sakatlıkları nedeniyle zorlu deplasmanda görev alamıyor.

Trabzonspor`da Sturridge imzayı attı Trabzonspor, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Daniel Sturrigde, imza töreni sonrasında açıklamalarda bulundular. İlgili Haberi Oku