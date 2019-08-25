Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’dan orman yangınları tepkisi!

Trabzonspor’un Süper Lig’de 2. hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Ünal Karaman ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Karaman, “Ülke gündeminin futbolun önünde olduğunu düşünüyorum. Bizi biz yapan değerleri kaybetmeye başladık. İnsanın insana zulmünü kabul etmek mümkün değil” dedi ve ekledi:

“Her gün şehit haberleri geliyor. Geçiyorsun orman yangınları var, bir fidanı ağaç haline getirmenin zorluğunu o insanlara göstermemiz lazım. Bizim mesleğimiz futbol onun içerisindeyiz kendimizce namuslu iş yapmaya çalışıyoruz. Ben bugün sizlerin aracığı ile sesleneyim. En büyük başarı, en parlak fikir, sade insandan daha değerlidir. İnsanımız çok değerlidir. Türk’ün töresini yaşatma çerçevesinde birbirimizi destekleyelim.”

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Yeni Malatyaspor Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig`de 2. hafta heyecanı devam etti. Ev sahibi Trabzonspor nefes kesen karşılaşmayı 2-1`lik skorla kazandı. Fırtına`ya galibiyeti getiren golleri 44`te Abdülkadir Ömür ve 78`de Pereira kaydetti. Konuk ekibin tek golü 89`da Eren`den geldi. Ev sahibi, gelecek hafta İstanbul`da oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı. İlgili Haberi Oku

Yeni Malatyaspor’u da değerlendiren Ünal Karaman, “Malatya iyi bir takım, bizi zorladıkları gibi her takımı zorlarlar” derken, Abdülkadir’in durumu ile ilgili olarak da “Abdülkadir Ömür'ün dizinde bir ağrı vardı, maçtan önce tekrar ağrıdığını söyledi. Maçın o bölümünde ‘şiddetlendi’ dedi çıkarma gereği duyduk” ifadelerini kullandı. Karaman oyunu ise “Yeni Malatyaspor'un böyle bir oyunla karşımıza çıkacağını biliyorduk. Bizim takımımız zaten kaliteli takım, topun bizde kalmasını sağladık. İkinci yarı iyi bir oyun oldu, farkı açabilecek pozisyonlar bulduk” şeklinde değerlendirdi.