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Tottenham’ı evinde Joelinton devirdi!
İngiltere Premier Lig

Tottenham’ı evinde Joelinton devirdi!

Tottenham sahasında konuk ettiği Newcastle United'a 1-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini tattı.

SKOR DIŞ HABER 25 Ağustos 2019 20:37

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Geçen hafta Manchester City ile 2-2 berabere kalan ev sahibi ekip, 27. dakikada Joelinton’ın golüne karşılık veremedi. Maç boyu çok iyi bir savunma yapan Newcastle United, rakibinin etkili ayaklarını durdurmayı başardı.

Tottenham 78. dakikada penaltı bekledi ancak VAR’dan istenen karar çıkmadı.

Londra ekibi böylelikle 3. haftayı 4 puanla, Newcastle ise 3 puanla geçti.

Son güncelleme 20:37 | 25 Ağustos 2019
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