Tottenham’ı evinde Joelinton devirdi!

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

Geçen hafta Manchester City ile 2-2 berabere kalan ev sahibi ekip, 27. dakikada Joelinton’ın golüne karşılık veremedi. Maç boyu çok iyi bir savunma yapan Newcastle United, rakibinin etkili ayaklarını durdurmayı başardı.

Tottenham 78. dakikada penaltı bekledi ancak VAR’dan istenen karar çıkmadı.

Londra ekibi böylelikle 3. haftayı 4 puanla, Newcastle ise 3 puanla geçti.