SON DAKİKA Fransız yıldız Fenerbahçe için geliyor

Savunmaya takviye arayışındaki Fenerbahçe, Fransız yıldız Adil Rami ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin Adil Rami ile 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro ücret korusunda prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bugün İstanbul’a gelecek olan Adil Rami ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Adil Rami hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir.

Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

Çamurda güreş Adil Rami`nin sonu oldu! Marsilya biletini kesti... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya`nın, savunma oyuncusu Adil Rami`nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin nedeni ortaya çıktı. Fransız stoperin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yaparken kendisini sakatlaması ayrılığın gerekçesi oldu... İlgili Haberi Oku

DÜNYA ŞAMPİYONU TAKIMDA YER ALDI

Son olarak Fransa Ligue 1’de oynayan Adil Rami’nin şu anda kulübü bulunmuyor.

Kariyerinde Lille, Valencia, Milan, Sevilla gibi takımlar bulunan Adil Rami, geçtiğimiz sezon Marsilya’da forma giydi. Geçen sene Ligue 1’de 16 maça çıkan Adil Rami, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Adil Rami, Avrupa Ligi’nde de 4 maçta oynadı. Bu maçlarda takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.

Adil Rami, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı’nda da yer alıyordu.