SON DAKİKA Fenerbahçe’de ayrılık

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı savunmacı Diego Reyes’in sözleşmesini feshetti. Karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilen kontrat sonrası Fenerbahçe Kulübü’nden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden ‘Teşekkürlerimizle’ başlığıyla yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır.

Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes’e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

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Reyes, geçen sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı. Meksikalı oyuncu sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes’te kiralık olarak forma giymişti.