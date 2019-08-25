Rıdvan Dilmen: ‘Bir tek İstiklal Marşı esnasında duruyor!’

Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 90+3’te Nabil Dirar’ın golüyle 2-1 yenerken müsabakayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Bu galibiyetin taraftarı ve camiayı ateşleyeceğinin altını çizen Dilmen, “Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin stadı 150 bin kişilik olsa dolar. Vallahi dolar. Öyle bir ortam var şu an” diye konuştu.

Vedat Muriqi hakkında da övgüler yağdıran Dilmen, “Söylenecek çok şey var. Maçla ilgili, pozisyonlarla ilgili, teknik direktörlerle ilgili her şeyle ilgili. Kaleci Altay’ın kurtardığı kritik bir pozisyon var. Futbol öyle bir oyundur ki, takımları analiz ederken dünyada ender oyuncular vardır. Ben futbolda 11’e 11 bilirim. Vedat Muriqi diye bir oyuncu var. 12’ye 11 oynuyor Fenerbahçe. Vedat Muriqi bir tek İstiklal Marşı’nda duruyor” dedi.

‘MURIQI KALPTEN OYNUYOR’

“Kalpten oynamak diye bir şey var. Vedat Muriqi gerçekten kalpten oynuyor. Yürekten oynuyor. Buradan 2 yıl önce bana sorsanız, eh derdim. Geçen sene ve bu seneki performansıyla çok aşama kaydeden bir Vedat Muriqi var. Maça damgasını vurdu. Ben maçı bırakmıyorum diyor” şeklinde sözlerine devam eden Dilmen, “Fenerbahçe’ye, son 15 yılda gelmiş en iyi santrafor diyebilirim! Kimler geldi, kimler geçti. Muriqi, yarın öbür gün sana 50 milyon euro getirirse şaşırma” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 2. hafta heyecanı devam etti. Fenerbahçe nefes kesen maçta deplasmanda Medipol Başakşehir`i 90+3`te Nabil Dirar`ın golüyle 2-1 yendi ve üç puana uzandı. Başakşehir 32`de Crivelli ile öne geçerken skoru 77`de Vedat Muriqi eşitledi. 90+3`te Dirar sahneye çıktı ve şık bir kafa golüyle son sözü söyledi! Fenerbahçe 2`de 2 yaptı! İlgili Haberi Oku