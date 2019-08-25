SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Nefes kesen maç 90+3'te altın kafa!
Rıdvan Dilmen: ‘Bir tek İstiklal Marşı esnasında duruyor!’
Fenerbahçe

Rıdvan Dilmen: ‘Bir tek İstiklal Marşı esnasında duruyor!’

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerken maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Muriqi'ye övgüler yağdırdı. Dilmen, "Ben futbolda 11'e 11 bilirim. Vedat Muriqi diye bir oyuncu var. 12'ye 11 oynuyor Fenerbahçe. Vedat Muriqi bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor" derken "Fenerbahçe'ye, son 15 yılda gelmiş en iyi santrafor diyebilirim!" diye konuştu.

25 Ağustos 2019 00:32

Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 90+3’te Nabil Dirar’ın golüyle 2-1 yenerken müsabakayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. Bu galibiyetin taraftarı ve camiayı ateşleyeceğinin altını çizen Dilmen, “Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin stadı 150 bin kişilik olsa dolar. Vallahi dolar. Öyle bir ortam var şu an” diye konuştu.

Vedat Muriqi hakkında da övgüler yağdıran Dilmen, “Söylenecek çok şey var. Maçla ilgili, pozisyonlarla ilgili, teknik direktörlerle ilgili her şeyle ilgili. Kaleci Altay’ın kurtardığı kritik bir pozisyon var. Futbol öyle bir oyundur ki, takımları analiz ederken dünyada ender oyuncular vardır. Ben futbolda 11’e 11 bilirim. Vedat Muriqi diye bir oyuncu var. 12’ye 11 oynuyor Fenerbahçe. Vedat Muriqi bir tek İstiklal Marşı’nda duruyor” dedi.

‘MURIQI KALPTEN OYNUYOR’

“Kalpten oynamak diye bir şey var. Vedat Muriqi gerçekten kalpten oynuyor. Yürekten oynuyor. Buradan 2 yıl önce bana sorsanız, eh derdim. Geçen sene ve bu seneki performansıyla çok aşama kaydeden bir Vedat Muriqi var. Maça damgasını vurdu. Ben maçı bırakmıyorum diyor” şeklinde sözlerine devam eden Dilmen, “Fenerbahçe’ye, son 15 yılda gelmiş en iyi santrafor diyebilirim! Kimler geldi, kimler geçti. Muriqi, yarın öbür gün sana 50 milyon euro getirirse şaşırma” diye konuştu. 24 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-2 Fenerbahçe Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 2. hafta heyecanı devam etti. Fenerbahçe nefes kesen maçta deplasmanda Medipol Başakşehir`i 90+3`te Nabil Dirar`ın golüyle 2-1 yendi ve üç puana uzandı. Başakşehir 32`de Crivelli ile öne geçerken skoru 77`de Vedat Muriqi eşitledi. 90+3`te Dirar sahneye çıktı ve şık bir kafa golüyle son sözü söyledi! Fenerbahçe 2`de 2 yaptı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:32 | 25 Ağustos 2019
Fenerbahçe Medipol Başakşehir süper lig Vedat Muriqi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 21:45
4
-
1
Kasimpasa S.K.
Caykur Rizespor
Bugün - 19:15
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Sivasspor
1 1 3
4 Yeni Malatyaspor
1 1 3
5 Denizlispor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR