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Ramil Guliyev, Paris’te ikinci oldu!
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Ramil Guliyev, Paris’te ikinci oldu!

Milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League'in Fransa ayağında erkekler 200 metre yarışını ikinci sırada tamamladı.

25 Ağustos 2019 00:39

IAAF tarafından düzenlenen Diamond League’in 12. etabında milli sporcu Ramil Guliyev, ikincilik elde etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede piste çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Guliyev, 20.01’lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı. ABD’li atlet Noah Lyles’ın 19.65 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Kanadalı Aaron Brown ise 20.13 ile üçüncü oldu.

Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Aykut Ay’ın yer aldığı 4×100 metre kategorisinde mücadele eden Türkiye Bayrak Takımı ise 39.00’lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi. Bayrak yarışını, Kanada, 38.26 ile birinci, Fransa ise 38.67 ile ikinci sırada tamamladı. 24 Ağustos 2019 Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 vizesi aldı! Diamond League`in Fransa ayağında 400 metre engelli yarışını 4. sırada tamamlayan milli atlet Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları`na katılma hakkı elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:39 | 25 Ağustos 2019
atletizm IAAF Diamond League Ramil Guliyev
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