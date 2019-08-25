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Premier Lig’de ırkçı saldırılar devam ediyor! Solskjaer isyan etti: Delilik!
İngiltere Premier Lig

Premier Lig’de ırkçı saldırılar devam ediyor! Solskjaer isyan etti: Delilik!

Manchester United'ın 21 yaşındaki oyuncusu Marcus Rashford, Crystal Palace'a 2-1 kaybettikleri maçın 70. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirememesi üzerine sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldı. Manchester United Menajeri Solskjaer, ırkçı saldırılara sert tepki gösterdi.

25 Ağustos 2019 11:53

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba’dan sonra, 21 yaşındaki İngiliz oyuncu Marcus Rashford’a sosyal medyada ırkçı saldırılarda bulunuldu. Manchester United’ın geçen hafta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışını değerlendiremeyen Paul Pogba’nın ardından, Crystal Palace’a 2-1 yenildikleri mücadelenin 70. dakikasında penaltı kaçıran Marcus Rashford da ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Pogba ve Rashford’un yanı sıra, geçen hafta penaltı atışını değerlendiremeyen oyuncular Chelseali Tammy Abraham ve Reading’in futbolcusu Yakou Meite de maçtan sonra sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kaldıklarını açıklamıştı.

SOLSKJAER’DEN SERT TEPKİ

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçtan sonra basın toplantısında ırkçı saldırılarla alakalı, “Geçen hafta da aynı konuyu konuştuk. Artık durmalıyız. Diyecek bir şey bulamıyorum. Irkçılığa karşı birçok kampanya düzenlendi fakat saldırganlar sahte kimliklerin arkasına saklanıyorlar. 2019 yılında hala bunları konuşuyor olmak delilik!” ifadelerini kullandı.

24 Ağustos 2019 Manchester United`a darbe! Üç gol... Kaçan penaltı... Nefes kesen son... Tarihi zafer! İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı`nda konuk ettiği Crystal Palace`a 2-1 yenildi. İlgili Haberi Oku

Manchester ekibinin eski yıldızı ve İngiltere Kadın Milli Takımı’nı çalıştıran Phil Neville, son dönemdeki ırkçılık olaylarından dolayı futbolculara sosyal medyayı boykot çağrısında bulunmuştu.

Son güncelleme 11:53 | 25 Ağustos 2019
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