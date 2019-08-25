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Okan Buruk sarı kart gördü
Medipol Başakşehir

Okan Buruk sarı kart gördü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü.

25 Ağustos 2019 00:33

FIFA'nın bu sene yürürlüğe koyduğu yeni kararlarından biri olan ‘Teknik direktörlere kart' uygulaması, dün Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında uygulandı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 87. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

FIFA'nın bu sene yürürlüğe koyduğu kararla hakemler mevcut kuralda uygunsuz hareketleri nedeniyle teknik direktörleri önce sarı kart gösterecek. Eğer teknik adam uygunsuz hareketlerine devam etmeyi sürdürürse, ihraç gelecek.

Son güncelleme 00:33 | 25 Ağustos 2019
Fenerbahçe Medipol Başakşehir okan buruk
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