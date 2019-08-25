Monaco, Slimani ve Ben Yedder ile iyi başladı ama…

Fransa Ligue 1’in 3. haftasında Monaco ile Nimes karşı karşıya geldi. Oynadıkları iki maçta da puan alamayan iki takımın mücadelesinde 3 puanı kazanan çıkmadı: 2-2.

Kadrosuna Islam Slimani, Ben Yedder ve Henry Onyekuru’yu katan Monaco, ilk golünü eski Galatasaray ve Fenerbahçeli’nin ortaklığıyla buldu. Slimani, Onyekuru’nun asistiyle 39. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 45’te ise Ben Yedder sahneye çıkarak durumu 2-0’a getirdi.

55. dakikada Jemerson’ın kırmızı kartıyla Monaco 10 kişi kaldı. Nimes rakibinin eksik kalmasıyla daha cesur oyun sergileyerek 70’de Romain Philippoteaux ve 82’de Denkey’in golleriyle 2-2’lik eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla iki takım da 3. haftayı 1’er puanla tamamladı.

Galatasaray’ın transfer listesindeki Radamel Falcao, kadroda yer almazken maçı tribünden takip etti.