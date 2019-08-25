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MAÇ SONUCU | Ümraniyespor: 4 – Giresunspor: 1 | TFF 1. Lig 2. hafta
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Ümraniyespor: 4 – Giresunspor: 1 | TFF 1. Lig 2. hafta

TFF 1. Lig 2. hafta mücadelesinde Giresunspor'u ağırlayan Ümraniyespor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı

25 Ağustos 2019 19:10

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Giresunspor’u 4-1 yendi.

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Stat: Ümraniye Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze (Dk. 46 Serkan Göksu), Nouri (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (Dk. 59 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert

Giresunspor: Adriano, Mehmet Taş (Dk. 36 Alpay Koçaklı), Numan Çürüksu, Çağlar Birinci, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Foguinho (Dk. 46 Muhammet Reis), Bekir Yılmaz, Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 66 Özgür Can Özcan)

Goller: Dk. 2 Gökhan Süzen, Dk. 21, 73 Emircan Altıntaş, Dk. 63 Gimbert (Ümraniyespor), Dk. 70 Muhammet Reis (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Gökhan Süzen, Dk. 29 Alaaddin Okumuş, Dk. 63 Burak Öğür, Dk. 80 Timur Temeltaş (Ümraniyespor), Dk. 33 Mehmet Taş, Dk. 75 Ahmet İlhan Özek, Dk. 86 Numan Çürüksu (Giresunspor)

Son güncelleme 19:10 | 25 Ağustos 2019
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