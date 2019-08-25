MAÇ SONUCU | Roma 3-3 Genoa | Cengiz Ünder golle başladı…

İtalya Serie A 1. hafta mücadelesinde Genoa’yı konuk eden Roma, üç kez öne geçtiği maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 6. dakikada harika bir gole imza atarken Andrea Pinamonti 16. dakikada Genoa’yı 1-1’lik beraberliğe taşıdı.

Roma’nın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 30. dakikada skoru 2-1 yaparken 43. dakikada Domenico Criscito’nun penaltı golü sonrasında ilk yarı 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov’un müthiş frikik golüyle yeniden 3-2 öne geçti.

Ancak dakikalar 70’i gösterirken Christian Kouame’nin attığı golle Genoa bir kez daha beraberliği yakaladı ve skoru 3-3’e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi.