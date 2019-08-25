MAÇ SONUCU | Roma 3-3 Genoa | Cengiz Ünder golle başladı…

İtalya Serie A 1. hafta mücadelesinde Genoa’yı konuk eden Roma, üç kez öne geçtiği maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 6. dakikada harika bir gole imza atarken Andrea Pinamonti 16. dakikada Genoa’yı 1-1’lik beraberliğe taşıdı.
Roma’nın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 30. dakikada skoru 2-1 yaparken 43. dakikada Domenico Criscito’nun penaltı golü sonrasında ilk yarı 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
CENGO #RomaGenoa pic.twitter.com/6sOJscY75e
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2019
İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov’un müthiş frikik golüyle yeniden 3-2 öne geçti.
Ancak dakikalar 70’i gösterirken Christian Kouame’nin attığı golle Genoa bir kez daha beraberliği yakaladı ve skoru 3-3’e taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi.
FORZA ROMA!#RomaGenoa pic.twitter.com/niUWGLbeTB
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 25, 2019