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MAÇ SONUCU | Roma 3-3 Genoa | Cengiz Ünder golle başladı…
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Roma 3-3 Genoa | Cengiz Ünder golle başladı…

İtalya Serie A 1. hafta karşılaşmasında Genoa'yı ağırlayan Roma üç kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmada ilk golü atan isim oldu.

SKOR DIŞ HABER 25 Ağustos 2019 23:47

İtalya Serie A 1. hafta mücadelesinde Genoa’yı konuk eden Roma, üç kez öne geçtiği maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 6. dakikada harika bir gole imza atarken Andrea Pinamonti 16. dakikada Genoa’yı 1-1’lik beraberliğe taşıdı.

Roma’nın Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 30. dakikada skoru 2-1 yaparken 43. dakikada Domenico Criscito’nun penaltı golü sonrasında ilk yarı 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Aleksandar Kolarov’un müthiş frikik golüyle yeniden 3-2 öne geçti.

Ancak dakikalar 70’i gösterirken Christian Kouame’nin attığı golle Genoa bir kez daha beraberliği yakaladı ve skoru 3-3’e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3’lük beraberlikle sona erdi.

Son güncelleme 00:03 | 26 Ağustos 2019
cengiz ünder genoa roma
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