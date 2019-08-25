SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Nefes kesen maç 90+3'te altın kafa!
MAÇ SONUCU | Real Madrid Valladolid 1-1 | Enes Ünal…
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Real Madrid Valladolid 1-1 | Enes Ünal…

La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Enes Ünal'ın takımı Valladolid ile 1-1 berabere kaldı.

25 Ağustos 2019 00:17

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valladolid ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Enes Ünal, Valladolid’de ilk 11’de sahaya çıkarken, karşılaşmanın sonuna kadar oynadı.

Yeni sezonda Santiago Bernabeu Stadı’nda ilk defa taraftarının karşısına çıkan Real Madrid, Valladolid kalesi önünde yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarı ataklarını yoğunlaştıran ev sahibi takım, 82. dakikada Karim Benzema’nın golüyle öne geçti. Real Madrid’in golüne hemen karşılık veren Valladolid, 88. dakikada Sergi Guardiola ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid ve Valladolid puanlarını 4’e yükseltti.

Bu arada Santiago Bernabeu’daki maçı 63 bin taraftarın izlediği açıklandı. Geçen sezon alınan kötü sonuçlardan dolayı takımının Bernabeu’daki maçlarına fazla ilgi göstermeyen eflatun beyazlı taraftarlar, yeni sezonun başında Real Madrid’e destek verdiklerini gösterdi.

Son güncelleme 00:20 | 25 Ağustos 2019
enes ünal ispanya Real Madrid Valladolid
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 21:45
4
-
1
Kasimpasa S.K.
Caykur Rizespor
Bugün - 19:15
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Sivasspor
1 1 3
4 Yeni Malatyaspor
1 1 3
5 Denizlispor
1 1 3
TÜMÜNÜ GÖR