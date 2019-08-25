MAÇ SONUCU | Ekol Göz Menemenspor: 0 – Hatayspor: 4 | TFF 1. Lig 2. Hafta

TFF 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu skorla İzmir ekibi ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Hatayspor puanını 6'ya çıkardı. Ev sahibi ekipte Murat Elkatmış, 29’da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçtan dakikalar:
21. dakikada Selim'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta iyi yer tutan Selmani topun sahibi oldu. 34. dakikada Gökhan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mirkan'ın vuruşunda top kaleci Selmani'den döndü, seken topu önünde bulan Hamza müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı. 37. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner rakibini geçip kaleyi yokladı, top direkten döndü.
42. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Selim'in sağdan ortaladığı top doğrudan ağlarla buluştu. 0-1. 47. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruşta ortaladı top kaleye yöneldi, Akın parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi. 50. dakikada Hamza'nın sağdan kestiği topa Mirkan kafayı vurdu, kaleci Selmani köşe giden topu bloke etti.
53. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden düzgün bir vuruş yapan Gökhan Karadeniz, kalecinin solundan topu filelere yolladı. 0-2. 60. dakikada Caner'in soldan pasıyla topla buluşan Selim'in vuruşunda top direkten geri geldi. Dönen topu Selim, ağlara gönderdi. 0-3. 90+1. dakikada Menemenspor savunmasının ofsayt beklentisi sebebiyle durmasıyla topu önünde bulan Mirkan, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4.
Stat: Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Burak Cansız, Furkan Ürün
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Semih (Sangare dk. 46), Trtovac, Diakite, Alberk, Taşkın (Galip dk. 67), Muhammed, Murat Erdemir, Murat Elkatmış, Mustafa (Tayfun dk. 56), Hüseyin
Hatayspor: Akın, Furkan (Hamza dk. 19), Yusuf, Sadi, Mesut, Rayane, Kubilay, Gökhan (Quali dk. 84), Caner, Selim (Barbosa dk. 72), Mirkan
Goller: Selim (dk. 42 ve 60), Gökhan (dk. 53), Mirkan (dk. 90+1) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Murat Elkatmış (dk. 29) (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Semih, Murat Elkatmış, Tayfun (Ekol Göz Menemenspor)