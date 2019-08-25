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MAÇ SONUCU | Bournemouth 1-3 Manchester City | Premier Lig 3. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Bournemouth 1-3 Manchester City | Premier Lig 3. hafta

İngiltere Premier Lig 3. hafta karşılaşmasında Bournemouth'a konuk olan Manchester City, deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SKOR DIŞ HABER 25 Ağustos 2019 18:11

İngiltere Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Bournemouth ile karşı karşıya gelen Manchester City, 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Sergio Aguero’nun golüyle 1-0 öne geçen Pep Guardiola’nın öğrencileri, 43. dakikada Raheem Sterling ile durumu 2-0’a getirdi.

Ancak konuk ekipte 22 yaşındaki Harry Wilson 45+3’te attığı harika frikik golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Bournemouth karşısında oyunun hakimi olan Manchester City, 64’te yine Arjantinli forvet Aguero ile golü bulunca durum 3-1’e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi ve Manchester City puanını 7 yaptı. Bournemouth ise 4 puanda kaldı.

25 Ağustos 2019 Monaco, Slimani ve Ben Yedder ile iyi başladı ama... Ligin ilk haftasında yenilen Monaco, Slimani`nin gol atıp Henry Onyekuru`nun asist yaptığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Nimes ile 2-2 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:11 | 25 Ağustos 2019
Bournemouth Manchester City
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