MAÇ SONUCU | Bournemouth 1-3 Manchester City | Premier Lig 3. hafta

İngiltere Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Bournemouth ile karşı karşıya gelen Manchester City, 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Sergio Aguero’nun golüyle 1-0 öne geçen Pep Guardiola’nın öğrencileri, 43. dakikada Raheem Sterling ile durumu 2-0’a getirdi.

Ancak konuk ekipte 22 yaşındaki Harry Wilson 45+3’te attığı harika frikik golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Bournemouth karşısında oyunun hakimi olan Manchester City, 64’te yine Arjantinli forvet Aguero ile golü bulunca durum 3-1’e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi ve Manchester City puanını 7 yaptı. Bournemouth ise 4 puanda kaldı.

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