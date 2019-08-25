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MAÇ SONUCU | Altınordu Fatih Karagümrük 1-2 | Altınordu puanla tanışamadı
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altınordu Fatih Karagümrük 1-2 | Altınordu puanla tanışamadı

Sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olan Altınordu, ligdeki ikinci maçından da puansız ayrıldı.

25 Ağustos 2019 01:11

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Emrah Ünal, Hakan Karabalcık

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 75 Engin Bekdemir), Egehan Gök (Dk. 62 Kemal Rüzgar), Oğulcan Ülgün, Anıl Koç, Muhammed Mert, Ersel Aslıyüksek (Dk. 46 Berkay Samancı)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Barış Başdaş (Dk. 89 Abdülhamit Yıldız), Dobrovoljc, Alparslan Erdem, Erkan Zengin (Dk 87 Erdem Özgenç), Sabo, Arif Morkaya, Darri (Dk. 53 Turgut Doğan Şahin), Barış Özbek, Emeghara

Goller: Dk. 33 Alparslan Erdem, Dk. 57 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 80 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 11 Darri, Dk. 21 Barış Özbek, Dk. 66 Turgut Doğan Şahin, Dk. 86 Aykut Özer (Fatih Karagümrük), Dk. 67 Anıl Koç, Dk. 89 Oğulcan

Son güncelleme 01:11 | 25 Ağustos 2019
altınordu Fatih Karagümrük
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