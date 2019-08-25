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Kayserispor Kamerunlu forvet Paul Georges Ntep de Madiba’yı transfer etti
Transfer Haberleri

Kayserispor Kamerunlu forvet Paul Georges Ntep de Madiba’yı transfer etti

Sarı-kırmızılı ekip, Paul-Georges Ntep de Madiba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

25 Ağustos 2019 16:40

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Almanya’nın Wolfsburg takımında forma giyen Kamerunlu santrfor Paul-Georges Ntep de Madiba’yı 1 yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, daha önce prensipte anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Paul-Georges Ntep de Madiba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Madiba, geçen sezonu Fransa’nın Saint-Étienne takımında kiralık olarak geçirmişti.

FURKAN İlE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılı ekip, geçen sezon Çanakkale Dardanel forması giyen Furkan Polat ile de anlaşma sağladı. Genç futbolcu, takım sportif direktörü Erdal Kemaloğlu’nun katılımıyla 5 yıllık mukaveleye imza attı.

25 Ağustos 2019 Trabzonspor`da Sturridge imzayı attı Trabzonspor, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Daniel Sturrigde, imza töreni sonrasında açıklamalarda bulundular. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:40 | 25 Ağustos 2019
kayserispor Paul Georges Ntep de Madiba
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