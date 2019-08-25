İsmail Kartal’dan ayağı kırılan El Kabir’in son durumu hakkında açıklama

Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yenen Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İsmail Kartal, “Kanatlardan rakibin içine girerek goller bulmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu.” dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Demir Grup Sivasspor’u iyi analiz edip çok çalıştıklarını belirtti.

İlk yarıda iyi mücadele olduğunu vurgulayan Kartal, “Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı disiplinli oynayarak rakibin eksik olduğu yerlerde aktif olmamız gerektiğini anlattık. Kanatlardan rakibin içine girerek goller bulmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. İkini yarıya gollerle başladık. Samudio, bir pozisyonda takım arkadaşına verse maçı kopartabilirdik. Boldrin’in arka adalesinde problem vardı. 2-0’dan sonra riske etmemek için oyundan aldık. Nill oyundan düşünce Barış’ı oyuna aldık.” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Sivasspor Lige Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor, geçen hafta Beşiktaş`ı yenen Sivasspor`u sahasında 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinde El Kebir`in fibula kemiği kırıldı. İlgili Haberi Oku

Maça şanssız başladıklarını dile getiren Kartal, “El Kabir’in fibula kemiği kırıldı. En az 5-6 ay futbol oynayamayacak. Tek santrforumuzun ayağı kırıldı. Samudio’yu oraya çektik. Oğulcan’ı oynattık. Takım için elinden geleni yaptı. Bu kadar şanssız maça başlamamız ve 2-0’a kadar ortaya koyduğumuz mücadeleye rağmen son 15 dakika baskı yedik. Rakibimiz hamleler yaptı ve gol buldular. Karambolden rakip de biz de gol atabilirdik. Sonuçta bu kadar şanssız ve elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık. Taktik disipline bağlı mücadele eden oyuncularımı kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Transfere çok ihtiyacı olduklarına dikkat çeken Kartal, “İki santrfor ve bir kanat almamız gerekiyor. Sasse, genç oyuncu aramıza katıldı. Boldrin’e alternatif ve sol ayaklı bir oyuncu. Yeni bir takım kuruyoruz. 17 oyuncu gitti. 13 oyuncu geldi. El Kabir’in ayağı kırıldı. 12 oyuncu kaldı. Yeni bir planlama yapacağız. Önümüzdeki bir hafta içinde her şeyi göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizesporlu El Kebir takım otobüsünü kaçırdı, maça yetişti ama fibula kemiği kırıldı! Süper Lig`in 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin forveti El Kabir takım otobüsünü kaçırınca özel bir araçla stada getirildi. Kapıda tanınmayan El Kabir`i yöneticilerin içeri aldığı öğrenildi. Maça 11`de başlayan El Kabir 13. dakikada sakatlanarak oyundan alınırken sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilirken 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı İlgili Haberi Oku