Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Emine Bulut açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunurken eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut hakkında konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, “Kadın cinayetleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kız evladım var, iki tane de kız torunum var. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara seyirci kalınmaması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Unutturmamamız en büyük temennim. Din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bunu hoş görmemiz mümkün değil. Buna karşı hep beraber direnmeliyiz. Bu cinayetlere seyirci kalmamalıyız. Bu yükümlülüğü almalıyız hepimiz” şeklinde konuştu.

Emine Bulut unutulmadı Fenerbahçei Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi ısınmaya Emine Bulut anısına siyah tişörtlerle çıktı. İlgili Haberi Oku