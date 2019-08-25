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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Emine Bulut açıklaması!
Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Emine Bulut açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2019 21:31

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunurken eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut hakkında konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, “Kadın cinayetleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kız evladım var, iki tane de kız torunum var. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara seyirci kalınmaması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Unutturmamamız en büyük temennim. Din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bunu hoş görmemiz mümkün değil. Buna karşı hep beraber direnmeliyiz. Bu cinayetlere seyirci kalmamalıyız. Bu yükümlülüğü almalıyız hepimiz” şeklinde konuştu.

24 Ağustos 2019 Emine Bulut unutulmadı Fenerbahçei Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesi ısınmaya Emine Bulut anısına siyah tişörtlerle çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:44 | 25 Ağustos 2019
emine bulut fatih terim galatasaray
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