Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? 37. GS Konya randevusu

Galatasaray ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 37 randevu öncesi Galatsaray Konyaspor maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Galatasaray Konysapor maçının saati ve kanalı…

GALATASRAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Konyaspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabaka 25 Ağustos 2019 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Saat 21:45'te başlayacak olan maç Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

37’İNCİ GALATASARAY KONYASPOR MAÇI

Galatasaray ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom’un 71 golüne Konya ekibi 20 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Konya’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

EN SON 2003’DE YENİLDİ

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 25 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 25 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 6 kez de berabere kaldı.