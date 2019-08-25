Galatasaray Konyaspor canlı! Galatasaray Konyaspor maçı ile Süper Lig’de 2. hafta heyecanı devam ediyor. İlk hafta şok bir sonuçla deplasmanda Denizlispor’a 2-0 yenilen son şampiyon Galatasaray, seyircisinin önünde konuğu Konyaspor’u devirmek istiyor. İlk hafta Konya’da Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Konyaspor ise sürprize imza atmanın peşinde. Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 21.45

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skkubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Endon Daci, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Galatasaray’da Marcao ilk haftadan kırmızı kart cezası nedeniyle, Emre Akbaba ile Emre Taşdemir de sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Konuk ekipte Paolo Hurtado, Fallou Diagne ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle Galatasaray’a karşı görev yapamıyor.

Terim dönüyor!

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim cezası sonrası kulübeye dönüyor. Terim, Süper Lig’de teknik direktör olarak Konyaspor’a karşı çıktığı yedi maçın sadece birini kaybetti. Fatih Terim, Aykut Kocaman'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçından ise sadece birini kazanabildi. Öte yandan Galatasaray, Konyaspor’a sahasında hiç mağlup olmadı. Aslan’ın en iyi iç saha serisi 18 maçla Konyaspor’a karşı.

Mustafa Cengiz: Bize ve diğer kulüplere iftira atanlar, kripto örgütçüdür Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü'nü terör örgütüyle ilişkilendirenlere çok sert tepki gösterdi. Galatasaray ve diğer bütün kulüplere iftira atanların kripto örgütçü olduğunu söyleyen Cengiz, “Bunları söyleyenleri hukuka teslim ettik” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku