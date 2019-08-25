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Ege Arar: ABD’nin grubumuzda olması avantaj
Milli Takımlar

Ege Arar: ABD’nin grubumuzda olması avantaj

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ege Arar, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki güçlü rakiplerinden ABD ile aynı grupta bulunmalarının avantaj olduğunu belirtti.

25 Ağustos 2019 13:18

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Kupası için hazırlıklarına devam eden Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda 22 yaşındaki oyuncu Efe Arar, açıklamalarda bulundu.

Genç pivot, ay-yıldızlı ekibin E Grubu’nda mücadele edeceği rakipleri Çekya, ABD ve Japonya için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Grupta dünyanın en büyük ekolü ABD var. ABD’nin grubumuzda olması avantaj. Çünkü üst turda karşımıza çıkmasından daha iyi. ABD’de birçok oyuncu duyduğumuz kadarıyla kadrodan çekiliyor. Çekya’da Jan Vesely’nin sakatlığı bulunuyor. Bu onlar için büyük bir eksik. Japonya hakkında ise detaylı olarak pek bir bilgimiz yok. Kolej oyuncuları var. Yeni draft olan oyunculara sahipler. Onlar da iyi takım. Biz elimizden geleni yapacağız. Hiç tanımadığımız ekipler de kendi içlerinde bir kimya oluşturup iyi olabiliyor. Bunu da bilmediğimiz için bu bizim için büyük bir soru işareti.”

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Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu vurgulayan Ege, “Altyapılarda çocukluğumuzdan bu yana konulan hedef bu. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz. Elimizden gelenin en iyisini ’12 Dev Adam’ olarak sahada yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, ay-yıldızlı takımdaki arkadaşlık ortamı için ise “Yıllardır birlikte oynuyoruz. Takım kimyası en üst seviyede” diyerek sözlerini tamamladı.

Son güncelleme 13:18 | 25 Ağustos 2019
ABD çin dünya şampiyonası ege arar türkiye
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