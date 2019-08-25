Dünyada ilk kez İstanbul ev sahipliği yapacak

Dünya Değişim Akademisi, özel bir festivale imza atacak. Dünyada ilk kez 3 “Ezoterik Enerji Merkezi” ile “Kundalini” tekniklerinin bir arada çalışılacağı festival, dünya metropolü İstanbul'un göbeği Şişli’de, 30-31 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Merhametin, tatminliğin ve farkındalığın geliştirilmesine yönelik çok özel 3 Ezoterik Çalışmanın yanında, Dünya Değişim Akademisi'nin 3 Değişim Çalışması da festivalde yer alacak.

Programda Neler Var?

– Vücutta bulunan gizemli evrim enerjisi anlamına gelen Kundalini'yi harekete geçirecek çok özel teknikler uygulanacak

– Merhametin geliştirilmesine yönelik çalışma, kalp bölgenizi aktifleştirecek, dileklerinizin gerçekleşmesi için sizi geliştirecek

– Tatminliğin geliştirilmesine yönelik çalışma, var olmanın verdiği derin haz/tatmin duygunuzu ortaya çıkaracak

– Farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışma, bilincinizi aydınlatıp, yaşamsal verimliliğinizi artıracak

– Samimi Olma Sanatı ile kendiniz olma yolundaki engelleri kaldıracak, hem kendinizle hem de çevrenizle daha doğal, samimi ilişkiler içinde olacaksınız

– Dans Sanatı ile içinizde var olan mutluluk ve dans etme coşkusunu ortaya çıkaracaksınız

– Hafızayı Güçlendirme Sanatı ile güçlü ve odaklı bir zihne ulaşmayı sağlayacak özel teknikler uygulayacaksınız