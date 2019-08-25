MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Sivasspor

Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başararak 2’de 2 yaptı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 12. dakikada şanssız bir an yaşandı. Takım otobüsünü kaçırdığı için stada geç gelen El Kebir, ppindangoye ile girdiği iki mücadele sonrasında yer kaldı. Faslı futbolcu oyundan alınırken sonrasında yapılan kontrolde fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.

Çaykur Rizesporlu El Kebir takım otobüsünü kaçırdı, maça yetişti ama bileği kırıldı! Süper Lig`in 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin forveti El Kabir takım otobüsünü kaçırınca özel bir araçla stada getirildi. Kapıda tanınmayan El Kabir`i yöneticilerin içeri aldığı öğrenildi. Maça 11`de başlayan El Kabir 13. dakikada sakatlanarak oyundan alınırken ayak bileğinde kırık tespit edildi. İlgili Haberi Oku

Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Rizespor penaltı kazandı. Appindangoye’nin yaptığı müdahalenin ardından Samudio penaltı atışını gole çevirdi: 1-0. Bu golden 4 dakika sonra Boldrin farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

Sivasspor’da oyuna 61. dakikada giren Fernando 79. dakikada Kone’nin pasında ceza sahası içerisinin köşesinden yaptığı vuruşla kaleci Gökhan’ı geçmeyi başardı: 2-1.

Sivasspor farkı indirse de geride kalan dakikalarda skor değişmedi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 6 puana yükselirken, Sivasspor 3 puanda kaldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda; Yiğidolar ise sahasında Gazişehir FK ile karşılaşacak.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, Nill (Dk. 90 Barış Alıcı), Boldrin (Dk. 76 Abdullah Durak), El Kabir (Dk. 13 Oğulcan Çağlayan)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 65 Kone), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Emre Kılınç, Yatabare

Goller: Dk. 54 Samudio (Penaltıdan), Dk. 58 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 79 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Appindangoye, Dk. 65 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+2 Attamah (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. El Kabir’in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil oldu.

28. dakikada Yatabare’nin pasında ceza sahası içerisinde Mert Hakan Yandaş’ın kontrol edip yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

37. dakikada Vetrih’in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Oğulcan Çağlayan’ın, ceza sahası içerisinde göğsü ile topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

41. dakikada Boldrin’in ara pasında ceza sahası içerisine giren Nill’in bekletmeden vuruşunda kaleci Samassa, yatarak topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

Bu arada, Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

51. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş’ın çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’ın göğsüne çarparak oyunalanına döndü.

54. dakikada Appindangoye’nin ceza alanında Abarhoun’u düşürmesi ile maçın hakemi Fırat Aydınus penaltıya hükmetti. Samudio düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

58. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Nill’in sağdan pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin’in bekletmeden vuruşunda, kaleci Samassa’dan seken top filelere gitti: 2-0.

79. dakikada Kone’nin soldan ceza sahasına ortasında, Fernando bekletmeden yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.