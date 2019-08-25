Çaykur Rizesporlu El Kebir takım otobüsünü kaçırdı, maça yetişti ama fibula kemiği kırıldı!

Süper Lig’in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, takım otobüsüyle maçın oynanacağı stada giderken Mustafa El Kebir’i tesislerde unuttu.

30 yaşındaki Faslı futbolcu takım otobüsünün hareket ettiğini fark etmezken kendisini gören Rizesporlu bir yönetici arabayla yıldız futbolcuyu stada götürdü.

Ancak görevlilerin kapıda tanımadığı El Kebir, yöneticilerin durumun farkına varması sonrasında stada alındı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli forvet Sivasspor karşısında maça ilk 11’de başladı ancak 13. dakikada sakatlanarak yerini Oğulcan Çağlayan’a bıraktı.

Appindangoye’nin müdahalesiyle yerde kalan ve ambulansla hastaneye götürülen oyuncunun çekilen röntgeninde sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-1 Sivasspor Lige Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Çaykur Rizespor, geçen hafta Beşiktaş`ı yenen Sivasspor`u sahasında 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinde El Kebir`in fibula kemiği kırıldı. İlgili Haberi Oku