Adil Rami kimdir, kaç yaşındadır?

Adil Rami, 27 Aralık 1985’te Bastia’da doğmuştur. Fas asıllı Fransız millî futbolcudur. 33 yaşındaki futbolcunun ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Rami futbola; 1994 yılında EF Saint-Raphael’de başladı. 2003 yılından itibaren Raphael A takımında başladı. İlk sezonunda Championnat de France amateur’da 4 maç yaptı.

Rami, 2007 yılında Lille’e transfer oldu ve 2006-07 sezonunda rezerve takımında 27 maç yaptı.Lille forması altındaki ilk maçına 19 Mayıs 2007’de o zamanki teknik direktör Claude Puel yönetiminde Auxerre karşısında çıktı. Rami, 4 Haziran 2007 tarihinde Lille ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve 23 numaralı formanın sahibi oldu.

Rami, Lille forması altındaki ilk golünü 18 Ekim 2008’de 2-2 biten maçta Olympique Lyonnais karşısında attı. Aynı zamanda 25 Şubat 2010’da UEFA Avrupa Ligi 2. tur maçında Fenerbahçe 1-0 öndeyken tam tur atladık derken maçın bitimine beş dakika kala gol attı ve Fenerbahçe’nin elenmesine sebep oldu.

Rami, 3 Ocak 2011’de Valencia ile anlaştı. Valencia, Rami’nin sezonu Lille’de tamamlamasına izin verdi ve Lille’de kiralık olarak 18 maç yaptı. 13 Haziran 2011’de 6-10 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı.

Rami, Valencia forması altındaki ilk maçına 27 Ağustos 2011 tarihinde 4-3 kazandıkları maçta Racing de Santander karşısında çıktı ve Valencia forması altında ilk golünü de bu maçta, köşe vuruşundan attı.

Rami, Fransa forması altındaki ilk maçına 11 Ağustos 2010’da Norveç karşısında çıktı. Şu ana kadar 26 maç yaptı 1 gol atmayı başardı.