2019 Kadınlar EuroVolley’de Yunanistan, Finlandiya’yı devirdi

2019 Kadınlar EuroVolley A Grubu 3’üncü günün ikinci mücadelesinde Yunanistan, Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti. Ankara Arena'da oynanan mücadelede Yunanistan, Finlandiya'yı 26-24, 15-25, 25-21, 27-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve grupta ikinci galibiyetini aldı. 30 yıl sonra turnuvaya katılan Finlandiya rakiplerini zorlasa da henüz galibiyet alamadı.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Vladimir Oleynik

Yunanistan: Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Merteki, Lamprousi, Christodoulou, Vlachaki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L), (Artakianou)

Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Alanko, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)

Setler: 26-24, 15-25, 25-21, 27-25

Süre: 1 saat 46 dakika (27, 23, 25, 31) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya karşısında soğuk terler döktü | 2019 Kadınlar EuroVolley Türkiye, 2019 Kadınlar EuroVolley`de 2`de 2 yaptı ancak oldukça zorlandı. 2-0 önde götürdüğümüz maçta Finlandiya sürpriz bir dönüşle maçı karar setine taşıdı ancak Türkiye tecrübesiyle toplamda 120 dakika süren maçı 3-2 kazanmayı bildi. İlgili Haberi Oku