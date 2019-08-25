2014 ruhu sahadaydı

Gazişehir maçındaki iyi futbol ve 5 farklı galibiyetin özgüveni Başakşehir maçında kendisini belli etti. Hemen söylemekte fayda var Fenerbahçe oyun olarak doğru yolda. (Bunu yazarken skor 1-0'dı) Saha içi dizilimi, futbolcuların oyunu rakip alana yıkma isteği, fizik üstünlük, ortaya konan arzu, geri adım atmayan bir takım. Yanal'ın oyun kimliği ceketi yavaş yavaş takımın üzerine oturuyor.

Düşünün Fenerbahçe savunmasındaki üç futbolcu Jailson, Ozan Tufan ve Dirar zorunluluktan defans hattında ve mevkiisi dışında oynuyor. Ama o futbolcular canla başla savaşıyor. Sol bek oynayan Dirar geçen hafta olduğu gibi bu hafta da golünü attı! Düşünün artık gerisini. Sarı-lacivertliler iyi bir sol stoper aldığı taktirde her şey bambaşka olabilir. Burada artık top Fenerbahçe yönetiminde. Transfer dönemin bitmeden Ersun Yanal'ın elini güçlendirmeleri şart.

Başakşehir geçen hafta ligin en az pas isabeti yapan takımı konumundaydı. Fenerbahçe maçında da oyun üstünlüğünü hep rakibine verdiler. Topu oyuna sokma konusunda Türkiye'nin en iyi kalecisi diyebileceğimiz Mert Günok'un asistinde Crivelli'nin attığı sıra dışı gol Fenerbahçe'nin ritmini ve moralini bozdu.

Fenerbahçe’de Ozan'ın sağ beke geçmesi sonrasında merkezde Emre'nin partneri olan Tolga Ciğerci vasatın altında kaldığı maçta Muriqi'e öyle bir pas attı ki bir doğru bütün yanlışlarını götürdü. Kosovalı golcü, klas bitiriciliğiyle sarı-lacivertlileri ayağa kaldırdı. O dakikadan sonra Yanal'ın 2013- 2014 sezonunda pes etmeyen Fenerbahçe'si sahadaydı adeta. “Beraberliği kabul etmem” diyen sarı-lacivertliler, Ferdi'nin ortasında müthiş bir binderme yapan Dirar'la ve 2014 ruhuyla maçı kazandı.

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