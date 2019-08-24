Yok artık Neymar! Astronomik maaş talebi…

Fransa’nın dev kulübü Paris Saint-Germain’de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar’ın geleceği hakkındaki belirsizlik devam ederken ortaya müthiş bir iddia atıldı.

PSG’nin transferi için en az 200 milyon Euro bonservis istediği Neymar’ın transfer olacağı kulüpten isteyeceği kontrat şartları duyuruldu.

İspanya basınında yer alan habere göre; Neymar, Barcelona ya da Real Madrid’e transfer olması halinde her iki takımdan da senelik 35 milyon Euro kazanacağı 5 yıllık sözleşme talep ediyor.

Bonservisiyle birlikte senelik ücreti hesaba katıldığında Neymar’ın İspanyollar’a toplam maliyetinin 375 milyon Euro’yu bulacağı belirtiliyor.