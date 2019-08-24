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Yok artık Neymar! Astronomik maaş talebi…
Dünyadan Futbol

Yok artık Neymar! Astronomik maaş talebi…

Real Madrid ve Barcelona için transfer döneminin gözdesi haline gelen Neymar için ortaya müthiş bir iddia atıldı. Brezilyalı yıldızın gelecek sezon oynayacağı takımdan isteyeceği kontrat dudak uçuklattı. Neymar İspanyollar'dan yıllık 35 milyon Euro kazanacağı 5 yıllık sözleşme talep ediyor.

SKOR DIŞ HABER 24 Ağustos 2019 13:18

Fransa’nın dev kulübü Paris Saint-Germain’de forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Neymar’ın geleceği hakkındaki belirsizlik devam ederken ortaya müthiş bir iddia atıldı.

PSG’nin transferi için en az 200 milyon Euro bonservis istediği Neymar’ın transfer olacağı kulüpten isteyeceği kontrat şartları duyuruldu.

İspanya basınında yer alan habere göre; Neymar, Barcelona ya da Real Madrid’e transfer olması halinde her iki takımdan da senelik 35 milyon Euro kazanacağı 5 yıllık sözleşme talep ediyor.

Bonservisiyle birlikte senelik ücreti hesaba katıldığında Neymar’ın İspanyollar’a toplam maliyetinin 375 milyon Euro’yu bulacağı belirtiliyor.

Son güncelleme 13:22 | 24 Ağustos 2019
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