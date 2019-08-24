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Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 vizesi aldı!
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Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 vizesi aldı!

Diamond League'in Fransa ayağında 400 metre engelli yarışını 4. sırada tamamlayan milli atlet Yasmani Copello Escobar, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

24 Ağustos 2019 22:47

IAAF tarafından düzenlenen Diamond League’in 12. etabında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 4. olarak olimpiyat kotası aldı. Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen etapta erkekler 400 metre engellide piste çıkan Yasmani Copello Escobar, 48.47 ile sezondaki en iyi derecesine imza atarak yarışı 4. sırada tamamladı.

32 yaşındaki Küba asıllı milli atlet, bu derecesiyle Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti. Norveçli atlet Karsten Warholm’un 47.26 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Fransız Ludvy Vaillant 48.30 ile ikinci, Britanya Virjin Adaları’ndan Kyron McMaster de 48.33 ile üçüncü oldu. 24 Ağustos 2019 Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya karşısında soğuk terler döktü | 2019 Kadınlar EuroVolley Türkiye, 2019 Kadınlar EuroVolley`de 2`de 2 yaptı ancak oldukça zorlandı. 2-0 önde götürdüğümüz maçta Finlandiya sürpriz bir dönüşle maçı karar setine taşıdı ancak Türkiye tecrübesiyle toplamda 120 dakika süren maçı 3-2 kazanmayı bildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:47 | 24 Ağustos 2019
atletizm IAAF Diamond League Tokyo 2020 Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Yasmani Copello Escobar
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