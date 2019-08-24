Türkiye’nin grubundaki ABD’nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu

ABD Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin’de düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek milli takım kadrosu şekillendi.

Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD’nin 12 kişilik nihai kadrosu şöyle:

Harrison Barnes (Sacramento Kings), Jaylen Brown (Boston Celtics), Joe Harris (Brooklyn Nets), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Marcus Smart (Boston Celtics), Jayson Tatum (Boston Celtics), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Boston Celtics), Derrick White (San Antonio Spurs).

Turnuvada, ABD’nin başantrenörlük görevini San Antonio Spurs’u çalıştıran deneyimli teknik adam Gregg Popovich üstlenecek. Popovich’in yardımcılığını ise Steve Kerr (Golden State Warriors), Lloyd Price ( Atlanta Hawks) ve Jay Wright (Villanova Universititesi) yapacak.