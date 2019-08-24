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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya karşısında soğuk terler döktü | 2019 Kadınlar EuroVolley
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya karşısında soğuk terler döktü | 2019 Kadınlar EuroVolley

Türkiye, 2019 Kadınlar EuroVolley'de 2'de 2 yaptı ancak oldukça zorlandı. 2-0 önde götürdüğümüz maçta Finlandiya sürpriz bir dönüşle maçı karar setine taşıdı ancak Türkiye tecrübesiyle toplamda 120 dakika süren maçı 3-2 kazanmayı bildi.

24 Ağustos 2019 21:57

2019 Kadınlar EuroVolley’da A Grubu ikinci maçında Türkiye, Finlandiya’yı 26-24, 25-15 ve 20-25, 21-25 ve 15-10’luk setlerle 120 dakika süren maçta 3-2 mağlup etti. Milliler, mutlak favori oldukları maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sonraki iki sette, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Avrupa şampiyonasına katılabilen Finlandiya’nın maçı karar setine taşımasına engel olamadı.

Şok etkisi yaratan 3. ve 4. setin ardından maç beşinci sete taşınırken çabası ile alkış alan Finlandiya mücadelesine devam ederken oyuna ağırlığını koyan Türkiye 15-10 kazandı ve 2’de 2 yapmayı başardı ancak bir puan kaybetmiş oldu. Rakibine iki set verdiği için 2 puan elde edebilen Türkiye, Finlandiya’ya organizasyondaki ilk sayısını vermiş oldu.

MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI

26 Ağustos 2019, Pazartesi, 19.30: Türkiye-Bulgaristan (TRT SPOR)

28 Ağustos 2019, Çarşamba, 19.30: Türkiye-Fransa (TRT SPOR)

29 Ağustos 2019, Perşembe 19.30: Türkiye-Sırbistan (TRT TÜRK) 23 Ağustos 2019 Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı`nın başarılı liberosu Simge Aköz, EuroVolley öncesi Sözcü SKOR`a konuştu: `O kadar bırakmak istediğim dönem oldu ki...` Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'nin ortaklaşa düzenlediği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası başlıyor. Milli Takımımız`ın yer aldığı A Grubu maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. 2003`ten sonra ilk kez ülkemizin ev sahipliği yaptığı organizasyon öncesi Milli Takım`ın ve Eczacıbaşı Vitra`nın başarılı liberosu, takımın enerji kaynaklarından biri olan Simge Aköz, sorularımızı yanıtladı. Simge, Filenin Sultanları`nın hedeflerini ve kendi hikayesini Sözcü Skor`a aktardı. Başarılı oyuncu gençlere ve ailelere de hem mesajlar verdi hem de tavsiyelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:57 | 24 Ağustos 2019
2019 Kadınlar EuroVolley Finlandiya türkiye türkiye a milli kadın voleybol takımı
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