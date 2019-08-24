Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Finlandiya karşısında soğuk terler döktü | 2019 Kadınlar EuroVolley

2019 Kadınlar EuroVolley’da A Grubu ikinci maçında Türkiye, Finlandiya’yı 26-24, 25-15 ve 20-25, 21-25 ve 15-10’luk setlerle 120 dakika süren maçta 3-2 mağlup etti. Milliler, mutlak favori oldukları maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sonraki iki sette, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir Avrupa şampiyonasına katılabilen Finlandiya’nın maçı karar setine taşımasına engel olamadı.
Şok etkisi yaratan 3. ve 4. setin ardından maç beşinci sete taşınırken çabası ile alkış alan Finlandiya mücadelesine devam ederken oyuna ağırlığını koyan Türkiye 15-10 kazandı ve 2’de 2 yapmayı başardı ancak bir puan kaybetmiş oldu. Rakibine iki set verdiği için 2 puan elde edebilen Türkiye, Finlandiya’ya organizasyondaki ilk sayısını vermiş oldu.
MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI
26 Ağustos 2019, Pazartesi, 19.30: Türkiye-Bulgaristan (TRT SPOR)
28 Ağustos 2019, Çarşamba, 19.30: Türkiye-Fransa (TRT SPOR)
29 Ağustos 2019, Perşembe 19.30: Türkiye-Sırbistan (TRT TÜRK)