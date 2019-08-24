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Trabzonspor’un yeni transferi Sturridge’e Trabzon’da coşkulu karşılama
Trabzonspor

Trabzonspor’un yeni transferi Sturridge’e Trabzon’da coşkulu karşılama

Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi. Trabzonspor taraftarları, Sturridge'i büyük coşkuyla karşıladı.

24 Ağustos 2019 23:24

Trabzonspor’un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon’a geldi. THY’ye ait uçakla İstanbul’dan kente gelen Sturridge, Trabzon Havalimanı’nda bordo mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven, diğer ilgililer ve çok sayıda taraftar tarafından büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı.

Taraftarlar tarafından boyununa Trabzonspor atkısı takılan Sturridge, beraberindeki kız arkadaşıyla kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.

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Sturridge’nin birkaç gün içerisinde düzenlenecek tören ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, taraftarların yoğun ilgisi dolayısıyla futbolcunun havalimanı çıkışında güvenlik görevlileri de yoğun önlem aldı.

Son güncelleme 23:25 | 24 Ağustos 2019
Sturridge trabzon trabzonspor
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