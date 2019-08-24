Tolga Ciğerci 494 gün sonra…

Geçtiğimiz sezonu sakatlıklara boğuşarak geçiren Tolga Ciğerci, Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına ilk 11'de başladı. Ligin ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında oyuna 74. dakikada dahil olan gurbetçi futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Başakşehir maçında da 11'de görev aldı. Tolga, sakatlığı sonrası A Takım seviyesinde tam 494 gün sonra bir maça 11'de başladı.

Medipol Başakşehir karşısında 90+2’inci dakikada yerini Alper Potuk’a bırakan Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi’in attığı golün asistini yaptı.

Arda Turan istedi Emre Belözoğlu kırmadı Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir maçı öncesi Arda Turan'dan gelen daveti geri çevirmedi. İlgili Haberi Oku

Tolga Ciğerci son 11 maçına Galatasaray forması altında 18 Nisan 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynanan kupa maçında çıkmıştı.