Rıdvan Dilmen: Abdullah Avcı burada zorlanır

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Göztepe’yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Abdullah Avcı hakkında değerlendirmelerde bulundu. NTV’de yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen “Yıllardır tanıdığımız Abdullah Avcı, burada zorlanır. Zorlandığını da görüyoruz” dedi.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’tan Medipol Başakşehir gibi oynamasının beklenmemesi gerektiğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

“Abdullah Avcı için çok önemli. Öyle bir 34 haftalık periyoda başlıyorsunuz ki iki yıl şampiyon olmuşsunuz hemen hemen kadronuzun yarısı duruyor, iki yıl olamamışsınız ama neticede nisanı görmüşsünüz. Daha sonra 4 yıl aradan sonra bir teknik direktör değişikliğine gidiyorsunuz. Bu teknik direktör de kim? Milli takımlar dışında hayatında 10 bin taraftarıyla oynamamış bir teknik direktör. Abdullah Avcı, 30 bin taraftarı olan bir teknik direktör hiçbir zaman olmadı. Bu önemli. Zaten hocanın da seyirci, seyirci dediği o. O da biliyor Beşiktaş taraftarıyla yorulduğu anda dahi oyunu tutabilmek, oyunu çevirebilmek adına önemli. Dezavantajı ne oluyor kendisinin stilini oynatmak kolay olmuyor bu seyirciyle… Seyircisiz bir takımla oynamak kolay ki kimse de sana 1-0 ile oyunu tutsan sana bir şey demez. Hadi Beşiktaş’ta 1-0 öndesin çık bakalım bol pas yap ikinci yarı! Yıllardır tanıdığımız Abdullah Avcı, burada zorlanır. Zorlandığını da görüyoruz. Ben beğenmedim ilk yarıdaki Beşiktaş’ı. İmdadına Güven yetişti. Bu takımdan Başakşehir oyunu istemek, hem bu taraftar varken olmaz, hem de bu oyuncularla olmaz.”

Abdullah Avcı’nın 65 dakikalık bölümü analiz etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Rıdvan Dilmen “Sonuçta Beşiktaş, özellikle ikinci yarının 25 dakikalık bölümüyle etkili olurken taraftar önemli. Artık taraftar takımının iyi oynayıp, kötü oynadığını biliyor. İkinci yarıda farklıydı hem oyuncular, hem taraftarlar birbirlerini ittiler. Abdullah Hoca da diğer 65 dakikalık bölümü mutlaka analiz etmeli. Göztepe’nin çok rahat şekilde ceza alanı çevresinde topa vurma imkanları doğdu. Bunu da mutlaka değerlendirecektir” değerlendirmesinde bulundu.