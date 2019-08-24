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Quaresma’dan flaş açıklama: Kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim
Beşiktaş

Quaresma’dan flaş açıklama: Kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

24 Ağustos 2019 14:44

Beşiktaş’tan ayrılacağı konuşulan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma Instagram hesabından flaş bir açıklama yayınladı. Başkan Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıklayan Quaresma önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağını söyledi. İşte Quaresma’nın yaptığı paylaşım:

“Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.”

Son güncelleme 14:53 | 24 Ağustos 2019
beşiktaş QUAREMA Quaresma
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