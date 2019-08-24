Quaresma’dan flaş açıklama: Kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim

Beşiktaş’tan ayrılacağı konuşulan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma Instagram hesabından flaş bir açıklama yayınladı. Başkan Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıklayan Quaresma önümüzdeki günlerde basın toplantısı yapacağını söyledi. İşte Quaresma’nın yaptığı paylaşım:

“Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.”