Oğuzhan Özyakup: Taraftarlarla gerginlik yaşadık

Süper Lig’de Göztepe’yi evinde 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup maç sonu açıklamalarda bulundu.

‘BUNU TARTIŞACAK DEĞİLİM’

“Kazanmak ve oyunu düzeltmek önemliydi. Ligin daha ilk haftaları, inşallah daha iyi olacağız. Kampı çok iyi geçirdim. Geçen sene az forma şansı buldum, taraftarlarla gerginlik yaşadık, haklı ya da haksız, bunu tartışacak değilim. Bugün alkışlanmak mutlu etti.”

‘GERİDEN OYUN KURMAYI SEVİYOR’

“Abdullah Hoca, geriden oyun kurmayı seviyor. Bu da benim sevdiğim bir tarz. Aslında her oyuncu bunu sever. Dört yıl sonra yeni bir hoca, yeni bir enerji. İnşallah ilerleyen haftalarda her şey daha iyi olacak.”